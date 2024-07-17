نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مثول رئيس يوفنتوس السابق أمام المحاكمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت مصادر قضائية اليوم الأربعاء أن ممثلي الادعاء في روما طالبوا بمثول أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس السابق وغيره من المديرين السابقين لأنجح أندية كرة القدم الإيطالية أمام المحاكمة بسبب مزاعم عن مخالفات مالية خلال فترة عملهم.

مثول رئيس يوفنتوس السابق أمام المحاكمة

وقالت المصادر إن "أنييلي والمتهمين الآخرين، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الإدارة السابق والفائز بالكرة الذهبية بافل نيدفيد، سيواجهون اتهامات مختلفة بما في ذلك التلاعب وإصدار فواتير مزيفة".



ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق محامي أنييلي الذي كان رئيسا ليوفنتوس من 2010 إلى 2022. ورفض يوفنتوس التعليق.

وسيتعين على القاضي تقييم طلب ممثلي الادعاء واتخاذ قرار بشأن السماح بالمضي قدما في المحاكمة أو رفض القضية. ولم يتم بعد تحديد أي موعد لجلسة استماع بشأن القضية.

ونفى يوفنتوس مرارًا ارتكاب أي مخالفات وقال إن "حساباته تتماشى مع القواعد المتبعة".

وتم خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي في مايو (أيار) 2023 بعد حكم من محكمة كرة القدم الإيطالية في قضية تركزت على تعاملات النادي في سوق الانتقالات.

وفي مارس (آذار) من نفس العام، بدأ أحد قضاة تورينو في فحص ما إذا كان يجب أن يواجه أنييلي و11 شخصًا آخرين والنادي المحاكمة، لكن المحكمة العليا في إيطاليا نقلت القضية من مسقط رأس النادي إلى روما بناء على طلب محامي الدفاع.