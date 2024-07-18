نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتقال مبابي إلى مدريد.. فايزة العماري تهدد ناصر الخليفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميا تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان السابق، في حقل ضخم داخل قلعة السانتياجو برنابيو الجديدة وأمام 80 ألف مشاهد.

وأتم الريال اتفاقه مع كيليان في صفقة انتقال حر لمدة 5 مواسم.

- العماري تهدد ناصر الخليفي

وأكدت والدة مبابي في تصريحات صحفية لها عقب إعلان انتقال نجلها إلى ريال مدريد: "كيليان أبلغ فريقه السابق باريس سان جيرمان، بتلم الخطوة عدة مرات وهي رحيله إلى ريال مدريد، دائما ما قال له هذا دائما".

وأوضحت: " مبابي كان سيظل لاعبا فب صفوف باريس سان جيرمان لولا اهتمام ريال مدريد".

وأشارت عن أزمة نجلها مع باريس سان جيرمان بسبب مستحقاته المالية: "الأقرب هو أنني سامجه لمقاضاة ناصر الخليفي لتسوية مستحقات كيليان مع باريس".

وأختتمت: "إذا أتيت إلى نادي مثل ريال مدريد دون تواضع لن تنجح حينها".