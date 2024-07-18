نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزملك يصل دور الـ16 من كأس مصر بعد اكتساح بروكسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره بروكسي، بفوز الفارس الأبيض بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

أحداث مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر

جاء الهدف الأول في المباراة لصالح الزمالك، عن طريق مهاب ياسر في الدقيقة 3 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تسديدة أرضية على حدود منطقة الجزاء.

فيما جاء الهدف الثاني لصالح القلعة البيضاء في الدقيقة 7 من أحداث الشوط الأول للقاء، عن طريق يوسف إبراهيم أوباما، بصناعة من مصطفى شلبي.

بينما نجح ناصر ماهر من إحراز الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول للمباراة.

وتمكن حسام عادل من إحراز الهدف الأول هدف تقليص الفارق لصالح بروكسي، في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق ركلة جزاء.

ونجح أدهم أحمد في إحراز الهدف الثاني لبروكسي في الدقيقة 21 من أحداث الشوط الأول للقاء، بتسديدة قوية سكنت شباك محمد صبحي.

ومع الدقيقة 84 استطاع عبدالله السعيد أن يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك فريق بروكسي عن طريق ركلة جزاء.

ومع الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من ضائع أحرز ناصر منسي هدف الزمالك الخامس في شباك بروكسي.

وانطلقت صافرة الحكم معلنة نهاية المباراة بين الزمالك وبروكسي بفوز الفارس الابيض على نظيره بخماسية مقابل هدفين.