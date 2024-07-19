نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن أزمة رمضان صبحي والمنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن قرار إيقاف رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تم بفعل فاعل ولم يكن له أي معايير من الأساس.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية: قرار اللجنة المنظمة لمكافحة المنشطات بإلغاء الإيقاف الإجباري لرمضان صبحي، يؤكد أن إيقافه تم بفعل فاعل لإبعاده عن مباريات بيراميدز الحاسمة في بطولة الدوري الممتاز التي يتصدرها الفريق السماوي حاليًا، كما أنها محاولة واضحة لتحطيم اللاعب نفسيًا ومعنويًا.

وأضاف: رمضان صبحي يتعرض لضغط كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ رحيله عن الأهلي وانتقاله إلى صفوف بيراميدز، وهو ما ظهر بشكل ملحوظ في أزمة المنشطات.

وتابع: لا بد من وجود رد واضح وحاسم لتوضيح الأسباب التي تم إيقافه على أساسها، وكذلك أسباب إلغاء عقوبة الإيقاف، كما أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة يتحمل المسؤولية بعدما أدلى بتصريحات ضد اللاعب وهذا ليس من شأنه، ومن حق رمضان صبحي المطالبة بالتعويض المناسب عن الضرر الذي لحق به منذ بداية الأزمة.

