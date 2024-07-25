تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على أداء منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على أداء المنتخب الاولمبي أمام منتخب الدومينيكان في انطلاقة أولمبياد باريس.

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على أداء منتخب مصر الأولمبي

وسقط منتخب مصر الأولمبي في فخ التعادل سلبيا أمام منتخب الدومينيكان في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أبيجير، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لأولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “الهدف” الذي يقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد على قناة أون تايم سبورتس 2: " لم أرى أي أداء لمنتخب مصر الأولمبي، بل إن الفريق لم يتمتع بأي شراسة هجومية في المباراة".

واتم ميدو، مشيرًا: "لاعبي الفريق الأول لم يقدموا المستوى المأمول، نتيجة التعادل مع جمهورية الدومينيكان تجعل المباريات المقبلة صعبة للغاية على الفراعنة".

وجدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يعتلي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخبا مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما، ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة دون نقاط.