نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد مباراة برشلونة وميلان الودية 2023 والقنوات الناقلة على النايل سات؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره اي سي ميلان يوم 2/8/2023 بستاد اليجانت في لقاء ودي بينهم ضمن استعداداتهم للموسم الجديد من الدوري الإيطالي والليجا موسم 2023/2024.

- موعد مباراة برشلونة وميلان

ومن المقرر أن تبدأ صافرة بداية مباراة برشلونة وميلان فجر 2 أغسطس في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي.

- صفقات نادي برشلونة

وتعاقد برشلونة برئاسة خوان لابورتا مع كل من الرباعي الكاي جوندوجان واوريول روميو واينيجو مارتينيز وفيتور روكي أيضا.

- القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وميلان

وتمتلك مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية حقوق بث وإذاعة جميع المباريات العالمية عبر شاشتها بشكل حصري لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط وبالتحديد abu dhabi sports 1 لنقل مباراة الملكي وكذلك قناة الكويت.

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الكويت الرياضية

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3