الوصفة الجبارة .. استخدمي زيت الزيتون والملح بهذه الطريقة هترجع بشرتك شباب من تاني .. جربي وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من السيدات يبحثن عن وصفات تعيد النضارة وتجعل بشرتهن أكثر نعومة. واليوم، سنقدم لكم مجموعة من الوصفات والخلطات السحرية التي تحتوي على زيت الزيتون والملح، حيث يمكن استخدام زيت الزيتون والملح معًا بطرق مختلفة للعناية بالبشرة، هذه الخلطات تعتبر وسيلة فعالة وطبيعية لتحسين صحة وجمال البشرة.
فوائد وصفة الملح مع زيت الزيتون للبشرة
وصفة الملح مع زيت الزيتون للبشرة تعتبر فعالة ومجدية لأنها تقدم العديد من الفوائد للبشرة. إليك بعض فوائد هذه الوصفة:
- تقشير البشرة: يعمل الملح على إزالة الخلايا الميتة والشوائب المتراكمة على سطح الجلد، مما يساهم في تجديد خلايا البشرة وتحسين مظهرها.
- تنظيف البشرة: زيت الزيتون له خصائص مضادة للبكتيريا والأكسدة، مما يساعد في تنظيف البشرة ومنع تكون البثور والرؤوس السوداء.
- ترطيب البشرة: زيت الزيتون يحتوي على الدهون الصحية التي تعمل على ترطيب البشرة ومنع جفافها، مما يساعد في الحفاظ على نعومة ومرونة البشرة.
- توحيد لون البشرة: قد يساهم استخدام وصفة الملح مع زيت الزيتون في توحيد لون البشرة وتقليل ظهور البقع والتصبغات.
-
وصفة الملح مع زيت الزيتون
تستخدم هذه الوصفة في تقشير البشرة وتنظيفها من الخلايا الميتة. إليك خطوات الوصفة:
- قومي بتنظيف وجهك جيداً باستخدام منظف لطيف.
- في وعاء صغير، امزجي ملعقة صغيرة من الملح البحري الناعم مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- استخدمي أطراف أصابعك لتدليك الخليط بلطف على وجهك بحركات دائرية لمدة 1-2 دقيقة.
- تجنبي منطقة العين والشفتين، حيث يكون الجلد هناك أكثر حساسية.
- بعد التدليك، اتركي الخليط على الوجه لمدة 5-10 دقائق ليتغلغل في الجلد ويعمل على تنظيفه.
- اغسلي وجهك بماء دافئ.
- استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع يكفي ولا تقومي بإجرائها أكثر من ذلك لتجنب التهيج الزائد للبشرة.
- بعد استخدام الوصفة، يجب ترطيب البشرة بواسطة كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك