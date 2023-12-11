"وداعاً لبرد الشتاء القارص" .. بشوية ملح هتعملي دفاية مجانية بدون غاز وكهرباء .. دفى نفسك وعيالك ببلاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيس ملح سر التدفئة في الشتاء، هذا ما نتناول الحديث عنه من خلال مقالنا اليوم، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن مدفأة غير مكلفة نظرا لإرتفاع أسعار المدفأة وأيضا دون إستهلاك الكهرباء أو الغاز، حيث توجد مدفأة الملح للتدفئة في فصل الشتاء، وهى عبارة عن تبخير الماء وبعد ذلك نضع كيس ملح فوق وعاء مملوء بالماء وعند الغليان يتصاعد البخار إلى كيس الملح وينتج عن ذلك تسخين الملح وينبعث منه الحرارة ويقوم بتدفئة المكان كله، تفاصيل أكثر في هذا المقال.
طريقة عمل دفاية الملح
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل دفاية الملح بكل سهولة وهى كالآتي:
- مقدار كيس من الملح الخشن.
- وعاء مناسب مصنوع من الزجاج.
- قدر مناسب من الماء.
- مسمار.
طريقة التحضير والإستخدام:
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل دفاية الملح بسهولة وهي كالتالي:
- يغسل الوعاء بشكل جيد.
- نضع به ماء إلى أن يصل إلى المنتصف.
- نضع كيس الملح في الوعاء.
- نضع المسمار في منتصف كيس الملح.
- ثم نرفع الوعاء على النار حتى يغلي.
نصائح ومزايا صنع مدفأة الملح
يجب إتباع هذه النصائح حتى تقوم بالتجربة بنجاح وهذه النصائح تتمثل في الآتي:
- عند إستخدام الملح يمكنك إستخدام أي نوع ولكن الأفضل الملح الخشن.
- من الممكن أن تضيف زيوت عطرية لتعطير المكان.
- نضع الوعاء على نار هادئة تجنبا لإنفجار الوعاء.
وعند إستخدام دفاية الملح نحصل على العديد من المميزات وهى كالاتي:
- تعتبر هذه المدفأة صديقة للبيئة لأنها بدون كهرباء أو غاز.
- تعتبر هذه المدفأة أمان للحيوانات الأليفة والأطفال أيضا.
- ينبعث منها حرارة مريحة ذات رائحة ذكية تدوم لفترة أطول.