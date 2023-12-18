ببيضة واحدة هتعملي كمية كبيرة من بسكويت الكراميل المغذي لأولادك بيدوب دوبان في الفم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر البسكويت من الحلويات اللذيذة والتي يفضل الكثير تناولها في الصباح أو بين الوجبات مع كوب من الشاي بالحليب لمد الجسم بالطاقة، ويعد بسكويت الكراميل من الحلويات التي تحتوي على عناصر غذائية كثيرة لاحتوائه على البيض والمكسرات التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمله في البيت بكل سهولة فتابعونا.

طريقة عمل بسكويت الكراميل

فرحي أولادك وحضري ألذ بسكويت بيدوب في الفم بمكونات موجودة في مطبخك تابعي السطور التالية للتعرف على طريقة التحضير:

المكونات:

2 كوب ونصف دقيق.

ملعقة بيكنج بودر.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 ملاعق كبيرة نشا.

4 ملاعق كبيرة سكر بودرة.

نصف كوب زيت.

125 جرام زبدة.

مكونات الكراميل:

كوب سكر.

ملعقة كبيرة زبدة.

كوب كريمة أو حليب.

مكونات الحشوة:

نصف عبوة شوكولاتة.

كوب سوداني.

طريقة التحضير:

نحضر بولة عميقة ونضع بداخلها البيضة مع الفانيليا ثم نضيف السكر والزبدة ونخفق المكونات لعدة دقائق.

باستخدام المضرب الكهربائي لحين الحصول على خليط متجانس فاتح اللون ثم نضيف الزيت ونقلب مرة أخري.

بعد ذلك نخلط الدقيق مع النشا ورشة الملح وأيضا البيكنج بودر ويضاف هذا الخليط على الزبدة والسكر.

بالتدريج ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة متجانسة وناعمة ثم نغطي العجينة ونتركها لمدة 15 دقيقة لكي ترتاح.

على سطح مرشوش بالدقيق نقوم بفرد العجينة بسمك متوسط ونقطع البسكويت على هيئة دوائر متساوية في الحجم.

ويرص في صينية مغلفة بورق الزبدة ويوضع في فرن ساخن مسبقا لمدة 15 دقيقة حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي الفاتح.

في مقلاة على النار نضع السكر ويترك بدون تقليب حتى يذوب ويصبح لونه ذهبي فاتح ثم نضيف الزبدة.

مع الكريمة ونقلب بشكل مستمر حتى لا يحدث تكتلات وعندما يغلي الخليط ونحصل على قوام الكراميل المطلوب.

يترك جانبا لكي يبرد ثم نذوب الشوكولاتة في حمام ماء ساخن بعد أن يبرد البسكويت نقوم بوضع الكراميل عليه.

مع القليل من السوداني المجروش ثم نزيين الوجه بالشوكولاتة كما يمكنك عمله بنفس الطريقة ولكن ضعي 2 قطعة من البسكويت فوق بعض.

بحيث حشوة السوداني والكراميل تكون في المنتصف وفوقها حبة بسكويت وعلى الوجه الشوكولاتة وبالهنا والشفا.

أسرار نجاح بسكويت الكراميل

يمكنك الحصول على بسكويت هش وبيدوب في الفم من خلال إتباع النصائح التالية: