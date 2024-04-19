انت الأن تتابع خبر نجوى كرم بإطلالة جميلة للغاية في أحدث ظهور لها (صور) والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية “نجوى كرم” متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” في أحدث إطلالاتها.
- وظهرت نجوى كرم بفستان أبيض قصير من من اختيار خبير الأزياء العالمي Avo Yermagyan من “dolce &gabana”.
- وذلك خلال حفل افتتاح عرض أزياء الدار الجديد على شاطئ ميامي لدار الأزياء العالمي “دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana”.
- وحضر الحفل العديد من المشاهير العالميين، ومنهم النجم العالمي مالوما، والنجم العالمي مارك أنطوني، وملكة جمال باراغواي وغيرهم الكثير.
- ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في مكياجها على الألوان الترابية الهادئة، وتركت شعرها مسدولاً على كتفيها.
- وحظيت إطلالة النجمة اللبنانية على تفاعل وإعجاب الكثيرين وانهالت التعليقات التي عبر أصحابها عن حبهم ودعمهم لها، وإعجابهم الشديد بإطلالتها وجمالها.
من هي نجوى كرم؟
- نجوى كرم، مغنية لبنانية من مواليد 26 فبراير 1966، وتعتبر من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي.
- قدمت العديد من الأعمال الغنائية المميزة، ولقبّت بشمس الأغنية اللبنانية من قبل الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري.