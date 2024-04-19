انت الأن تتابع خبر نجوى كرم بإطلالة جميلة للغاية في أحدث ظهور لها (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية “نجوى كرم” متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” في أحدث إطلالاتها.

وظهرت نجوى كرم بفستان أبيض قصير من من اختيار خبير الأزياء العالمي Avo Yermagyan من “dolce &gabana”.

وذلك خلال حفل افتتاح عرض أزياء الدار الجديد على شاطئ ميامي لدار الأزياء العالمي “دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana”.

وحضر الحفل العديد من المشاهير العالميين، ومنهم النجم العالمي مالوما، والنجم العالمي مارك أنطوني، وملكة جمال باراغواي وغيرهم الكثير.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في مكياجها على الألوان الترابية الهادئة، وتركت شعرها مسدولاً على كتفيها.

وحظيت إطلالة النجمة اللبنانية على تفاعل وإعجاب الكثيرين وانهالت التعليقات التي عبر أصحابها عن حبهم ودعمهم لها، وإعجابهم الشديد بإطلالتها وجمالها.

من هي نجوى كرم؟