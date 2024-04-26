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رياض - احمد صلاح - من هي عبير شمس ؟.. عبير شمس الدين الفنانه السوريه ، ديانتها وهل هي مسلمه ام مسيحيه ، عمرها وتاريخ ميلادها وبرجها الفلكي ، زوجها من هو ومعلومات عنه ، السيره الذاتيه كامله ، بدايه مشوارها الفني ، سنوات النشاط ، اعمالها الفنيه وابرز الشخصيات التي قدمتها ،

من هي عبير شمس ؟

الاسم الكامل: عبير عادل شمس الدين .

الاسم الفني: عبير شمس الدين .

تاريخ الميلاد: 30 سبتمبر سنه 1972 .

عمرها فى سنه 2021: 49 سنه .

البرج الفلكي: برج الميزان .

محل الميلاد: منطقه دمشق فى سوريا .

الجنسيه: سوريه .

الديانه: مسلمه .

المهنه: ممثله .

الحاله الاجتماعيه: منفصله .

اسم الزوج: غير معروف .

عدد الابناء: 3 .

اسماء الابناء: خلدون .

بدايه المشوار الفني: ابتدت فى سنه 1993 .

سنوات النشاط: منذ سنه 1993 حتى الان .

قصة حياة عبير شمس الدين

ولدت الفنانة السورية عبير شمس الدين فى اليوم الثلاثين من شهر سبتمبر وذلك فى سنه 1972 ولذلك فهي تبلغ من العمر 49 سنه وبرجها الفلكي هو برج الميزان ، اسمها الكامل هو عبير عادل شمس الدين وهي من مواليد العاصمه دمشق فى سوريا وهي تحمل الجنسيه السوريه و الديانه الاسلاميه

عبير شمس الدين ابتدت حياتها فى مجال الازياء و الاعلانات التجاريه وعندما حققت نجاحاً فيهما انتقلت الى التمثيل فقدمت عده اعمال فنيه متنوعه من ابرزها هو مسلسل “ دنيا ” ، مسلسل “ ابناء القهر ” وغيرها ، تزوجت من خارج الوسط الفني ورزقت بثلاثه ابناء هم ابنها الاكبر خلدون ثم رزقت من بعده بتوام ، ولكنها انفصلت عن زوجها ولم تتزوج مره اخرى .

عبير شمس الدين تنفصل عن زوجها

اعلنت النجمه السوريه عبير شمس الدين انفصالها عن زوجها بعد زواج دام عده سنوات رزقت خلالها بثلاثه ابناء ، واشارت فى احد اللقاءات انها انفصلت منذ حوالي سنهين وانها لا ترغب فى التحدث عن هذه الامور الشخصيه ولا تود البوح باي اسرار عن حياتها لوسائل الاعلام ، ولكن فى بعض التصريحات قالت انها انفصلت عن زوجها للمره الثانيه حيث انهكانت قد طلقت مرة من قبل ، وهذه هي المرة الثانية ، فلا تفكر في العودة إليه مرة أخرى ، ولا تريد الزواج من رجل آخر في الوقت الحالي .

واكدت انها لا تفكر سوى فى ابنائها واضافت ان ابنها الكبير خلدون فى المدرسه بينما التوامين الصغار فى الثالثه و النصف من العمر .

الاجور الفنيه لا تكفى العيش

وعن ظروفها المعيشية ، لأنها لم تقدم أعمالاً فنية بعد أن أنجبت طفليها التوأم ، قالت عبير: “هناك مشاريع أعمل بها خارج الفن ، فأنا أعمل في قطاع العقارات ، ابيع واشتري شققاً سكنيه واربح منها ، لان الاجور من الفن لا تكفى للعيش ، قد يكون اجر مسلسل واحد اكبر من اي صفقه بيزنس فى العقارات ، لكن ديمومه العمل فى البيزنس تربح اكثر ” ، وتابع حديثه بنبرة عتاب للجهات المعنية براتب الدراما السورية ، وقال: “من المؤسف أن تدخل الفنانة بعد تعبها وجهدها في حالة صحية حرجة فى وقت لا يملك ثمن الجرعات فى حالات صعبه ، و الامثله حاضره ولا داعي لذكرها هنا ” .

عبير شمس الدين تتهم الوسط الفني بالنفاق

فى احد اللقاءات مع النجمه السوريه عبير شمس الدين تحدثت عن الوسط الفني السوري الذي اصبح مصدر للنفاق ، ووضحت انه اصبح مكان للدخلاء الذين اقتحموا عالم التمثيل لاغراض معروفه ، وان الكذب اصبح يسيطر على كل الاجواء ، كما اضافت ان المصلحه هي من تتحكم فى العمل الفني قبل الموهبه وان الدراما السوريه تحتاج الى من يعيد ترتيب اوراقها من جديد . أسماء بنات خفيفة النطق

تصريحات عبير شمس الدين

وتحدثت النجمة السورية عبير شمس الدين عن الأدوار الجيدة التي يقدمها ، قائلة إنه لا يتردد في تقديم بعض التنازلات مقابل دور مميز يبرز مواهبها الحقيقية.

كما أشارت إلى أنها ليست على دراية بالأمور المالية وأنها يمكنها التخلي عنها مقابل إضافة أعمال ناجحة إلى مسيرتها الفنية.

وقد كشفت انها تقدم دور متميز من اهم ادوارها وذلك فى مسلسل “ باب الحاره ” الجزء الحادي عشر حاره الصالحيه و الذي تعتبر ان متعاونتها به هي اضافه هامه لها فى مشوارها الفني .

ومن جهه اخرى اعربت عبير عن سعادتها البالغه بمتعاونتها فى مسلسل “ مرايا ” وانها سعيده ايضاً بوقوفها مره اخرى امام الفنان القدير ياسر العظمه

اشارت الى انها لا يمكنها ان ترفض دور يرشحها له الفنان ياسر العظمه وذلك لانه يعرف مكانه كل ممثل جيداً كما ان العمل معه يعد اضافه لتاريخ الفنان الذي يعمل معه حسب قولها .

البدايه الفنيه لـعبير شمس الدين