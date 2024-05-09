نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائية خوسيلو.. ملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن ريال مدريد الإسباني من التأهل إلى نهائي دوري الأبطال أوروبا بعد الفوز أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب نصف نهائي التشامبيونزليج.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

افتتح ألفونسو ديفيز أول أهداف اللقاء في الدقيقة 68 لصالح بايرن ميونيخ، بعد أن راوغ المدافع أنطونيو روديجر بالقدم اليسرى ثم سدد كرة رائعة بالقدم اليمني من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس أندري لونين.

وتعادل خوسيلو لويس ماتو لصالح ريال مدريد في الدقيقة 88، بعد تسديدة من فينيسيوس جونيور، لم يتمكن الحارس مانويل نوير من إمساكها بشكل صحيح ليتابعها خوسيلو بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام الحارس وسكنت في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 1+90، بعد عرضية من أنطونيو روديجر من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها خوسيلو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يسار الحارس مانويل نوير.