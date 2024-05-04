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رياض - احمد صلاح - صمود الكندري أبدعت في الدراما والمسرح الكويتي واعتزلت الفن عام 2021 لتتفرغ للإنتاج الدرامي

من هي صمود الكندري؟

صمود الكندري هي فنانة كويتية ولدت في مصر في 5 مايو / أيار عام 1991م خلال فترة حرب الخليج، وهي شقيقة الممثلة والمذيعة هنادي الكندري، وقد أثبتت الفنانة الكويتية صمود الكندري وجودها في الوسط الفني الخليجي عموماً خلال فترة زمنية قصيرة من انطلاقتها، وشاركت في أكثر من 60 عمل بين الدراما التلفزيونية الخليجية وبين العمل المسرحي.

حياة صمود الكندري الفنية

كانت بداية صمود الكندري الفنية عام 2007 في مسلسل “لعبة الأيام” ثم شاركت في 4 أعمال درامية عام 2008 وتتالت بعدها الأعمال لتشارك في العام التالي عام 2009 لتصل مشاركتها إلى خمسة أعمال درامية.

أما النقلة النوعية في حياتها الفنية فكانت في مسلسلين وهما “ساهر” الذي شاركت فيه عام 2011، ومسلسل “أكون او لا” عام 2012 لتقدم بها العمل تلو الآخر بعد أن باتت اسماً مطلوباً في الدراما الخليجية ولتتألق في العشرات من الاعمال بين الدراما والمسرح.

وقد أطلت صمود عام 2016 في موسم رمضان عام 2016م على الجمهور من خلال عملين مميزين المسلسل الدرامي “بين قلبين”، لتلعب دور فتاة تدعى “اريام”، وهي فتاة تقع في الحب وتدافع عن حبها بطريقتها الخاصة، وهو مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتبة الكويتية علياء الكاظمي، والتي قامت أيضا بكتابة سيناريو العمل، والمسلسل من اخراج سائد الهواري وإنتاج شركة “صباح بكتشرز” وبطولة عبدالله بوشهري و نور الغندور.

وفي عام 2017 شاركت في عملين هما “ذكريات لا تموت” و”إقبال يوم أقبلت”، أما في عام 2018 فقد شاركت في مسلسل “كلام أصفر” ومسلسل “خذيت من عمري وعطيت”، وفي عام 2019 شاركت في مسلسلين هما “عطيتك عيوني” و “ومني وفيني”، أما عام 2020 فقد شاركت في مسلسل “هيا وبناتها” ومسلسل “عدّاني العيب”.

كما شاركت في مسلسلات أخرى كثيرة وهي: “الحب الحلال” 2015، “ذاكرة من ورق” 2015، “حب ولكن” 2014، “توالي الليل” 2013، “غريب الدار” 2012، “ساهر الليل” 2011، “الحب اللي كان” 2010، “آخر صفقة حب” 2009، “قلوب حائرة” 2009، “لعبة الأيام” 2007.

شاركت صمود الكندري في حوالي 11 مسرحية وهي: “عايلة ستايل” عام 2008، و”مسرحية سندريلا” عام 2009، ومسرحية “عصابة عزوز” عام 2010، ومسرحية “الغول” عام 2011، وفي ذات العام قدمت مسرحية ثانية هي “بلاد العجايب”، أما في عام 2012 فشاركت في مسرحية “قلعة الساحر”، وفي عام 2013 شاركت في مسرحية “مصنع الكاكاو” وعام 2014 مسرحية “القبعة الزرقاء”، وعام 2015 مسرحية “الأميرة فروز”، عام 2016 “مصنع الكاكاو2″، وفي عام 2018 مسرحية “ناني بدور ناني”.

اعتزال صمود الكندري عام 2021

حسمت الفنانة الكويتية صمود الكندري الأمر حول علاقة زوجها باعتزالها التمثيل، حيث قالت الفنانة الشهيرة، إنه لا علاقة لزوجها بقرار اعتزالها التمثيل واتجاهها للإنتاج وأنها كانت تنوي الاعتزال منذ البداية وحتى قبل زواجها.

وفي تصريح لها نفت الكندري ما ترددت حول كون زواجها هو السبب وراء اعتزالها التمثيل والاتجاه للإنتاج الدرامي، موضحة أنها منذ دخولها مجال التمثيل وهي تقرر أنها ستعتزل في عمر معين.

وأكدت الكندري خلال ظهورها في برنامج علي ونجم، على أن الإنتاج أيضاً ليس السبب وراء اعتزالها، ولكنها كانت قد قررت اعتزال التمثيل قبل 3 سنوات، موضحة على أن الأمر متعلق بقرار شخص منها وليس بسبب زواجها.

الحادث الذي تعرضت له صمود الكندري والذي كاد أن يودي بحياتها

تحدثت الفنانة الكويتية صمود الكندري عن حادث كانت قد تعرضت له في وقت سابق كاد أن يودي بحياتها، وقالت الكندري إن أكثر شيء مروع تعرضت له كان حادث السيارة الذي تعرضت له العام الجاري، حيث تسبب انشغالها بالهاتف المحمول في حادث كبير بعد أن توقف سيارة أمامها فجأة ولم تتحكم الفنانة الكويتية في الأمر بسبب انشغالها بهاتفها.

وأكدت الكندري أن الحادث تسبب لها في حالة من الهلع دفعتها لاتخاذ قرار بعدم سواقة سيارتها مرة أخرى، وعدم الانشغال بالهاتف المحمول في أثناء القيادة إن حدثت.

أعمال صمود الكندري في الإنتاج الدرامي ليست لأصدقائها فقط

و رداً على سؤال حول اهتمام صمود الكندري بالإنتاج لأصدقائها، نفت الفنانة الكويتية ما تردد حول أنها لا تقوم بإنتاج أعمال إلا لأصدقائها فقط، مستشهدة بإنتاجها لعمل تشارك فيه الفنانة ريم أرحمة رغم وجود سوء تفاهم بسيط بينهما أشعله الإعلام.

وعن خلاف صمود الكندري وريم أرحمة، قالت الفنانة الكويتية إنها تحدثت مع أرحمة هاتفياً بعدما تحدثت عنها في لقاء تلفزيوني وأوضحت لها ما تقصده وأزالت سوء الفهم إلا أن علاقتهما لم تعد كما كانت ولكنها أصبحت علاق عادية وليست علاقة صداقة، مؤكدة على أنه لا توجد صداقات لها في الوسط الفني، ولكن معارف وعلاقات جيدة فقط.

يذكر أن شركة الإنتاج الخاصة بها تسمى صمود بروداكشن ويتابعها على انستغرام ما يناهز 15 ألف شخص.

زوج صمود الكندري البعيد عن الأضواء وغير معروف