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رياض - احمد صلاح - أنس وأصالة يجتاحان مواقع التواصل الاجتماعي بقنواتهم على منصات التواصل الاجتماعي ويوتيوب ويحصدان مليارات المشاهدات

من هما أنس وأصالة؟

انس هشام مروة هو يوتيوبر سوري من مواليد 18 يناير / كانون الثاني عام 1992م في مدينة اللاذقية، وفي عام 1997 انتقل إلى إلى المملكة العربية السعودية لينشأ فيها وذلك في مدينة جدة وقد درس في مدرسة “الكون العالمية في جدة ” ويقيم حالياً في كندا مع زوجته اصالة المالح، وهو يعتنق الإسلام.

درس أنس القانون وحصل أنس على درجة البكالوريوس في كندا عام 2009م، و بعد ذلك درس مجال الصحافة و الاعلام وحصل على درجة الماجستير في الإدارة السياسية.

أنشأ انس أول قناة له على اليوتيوب باسمه أنس مروة “Anas Marwah” و ذلك بتاريخ 17 نوفمبر / تشرين الثاني عام 2012 ويتابع قناته حتى إعداد هذا التقرير أكثر من مليون وربع المليون شخص وتحديداً (1.27) مليون كما أن قناته قد حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة

ولدى أنس ثلاث اشقاء هم يمان واسامة ومعز، وقد تزوج أصالة في 25 فبراير / شباط عام 2017م، وقد انجبا ابنة اسمها ميلا في 14 فبراير / شباط عام 2018م.

كما أن أنس ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعه في حسابه على انستغرام أكثر من 5 ملايين متابع كما يتابعه على فيسبوك أكثر من 45 ألف شخص.

أما زوجته أصالة المالح فهي يوتيوبر أيضاً من مواليد الكويت في 18 يناير / كانون الثاني عام 1992م، وهي أمريكية من أصل سوري، وتعتنق الديانة الإسلامية بعد نشر صور لها بالحجاب أثناء زيارتها الحرم المكي.

ولأصالة المالح ثلاث اخوة، شابان هما طارق و أحمد المالح واخت واحدة غير مولعة بمنصات السوشال ميديا وحب الظهور مثل أختها ولا تشارك في فيديوهات أنس و أصالة.

درست أصالة المالح علم النفس وحصلت على درجة البكالوريوس، و كانت خلال فترة دراستها تعاني من الضغظ بسبب التزامات العائلة و الامومة و كان زوجها اليوتيوبر أنس مروة خير مساعد لها على حد قولها ومشجعاً كبيراً لإكمال دراستها الجامعية، وقد أنشأت أصالة المالح قناتها الخاصة على منصة يوتيوب في 3 أغسطس / آب عام 2016م، ويتابعها على قناتها في يوتيوب أكثر من 3 ملايين مشترك وتحديداً (3.19) شخص كما أن فيديوهاتها حصلت على أكثر من 118 مليون مشاهدة حتى كتابة هذا التقرير على المورد، وتختص قناة اصالة المالح بفيديوهات الطبخ و المكياج و الحياة العائلية والتحديات وقد صورت بعض فيديوهاتها بالتعاون مع يوتيوبرز أخريات مثل خولة من قناة عصابة بدر و نارين بيوتي و نور ستارز.

وبما أن أصالة تتمتع بموهبة غنائية فقد التحقت في وقت سابق ببرنامج THE VOICE الغنائي الخاص بالمواهب في نسخته الأمريكية إلا أنها لم تكمل مسيرتها الغنائية في البرنامج لأسباب و ظروف عائلية.

كما وتنشط أصالة المالح على مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعها في حسابها على انستغرام أكثر من 5.6 مليون متابع كما يتابعها على فيسبوك أكثر من 15 ألف شخص.

أبناء أنس وأصالة ميلا و نوح

رزق أنس وأصالة بطفلين هما ميلا و نوح مروة وقد أنشأ والديهما حسابات خاصة بهما على منصات التواصل الاجتماعي، وهما دائمي الظهور معهما في قناتهما الخاصة و حساباتهم الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك ابنتهما ميلا صفحة على منصة انستغرام ويزيد عدد متابعيها عن 2.7 مليون شخص، كما أن حساب نوح على انستغرام يتابعه أكثر من مليون شخص، وقد أسس أنس وأصالة قناة جديدة سمياها “Anasala Family Too” خصصاها لنشر مقاطع تتلعق بالأوقات العائلية مع أطفالهما ويتابع هذه القناة أكثر من 2.5 مليون مشترك، كما أن عدد مشاهداتها تجاوزت 60 مليون مشاهدة.

أرباح أنس وأصالة من قناة اليوتيوب