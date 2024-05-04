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رياض - احمد صلاح - محمد سال ناشط سياحي ومقدم برامج سعودي رغم دراسته الهندسة في الولايات المتحدة والصيدلة في وطنه “السعودية”

من هو محمد سال؟

محمد سال هو ناشط سياحة سعودي ينشط على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنه خريج هندسة من جامعة ويست فرجينيا الأمريكية، وقد عاش في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من مواليد 10 أكتوبر 1990، وعاش طفولته في الولايات المتحدة مع والديه.وبعد تخرجه من الهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية، عاد لوطنه الأم السعودية ودرس الصيدلة ولكنه أمتهن الإعلام ونشط على السوشال ميديا فكان له برنامج مشهور قام بتقديمه وهو الجدار. ثم قدم برنامج (أكشن يا عيال) عام 2016 على قناة ام بي سي الذي نال إعجاب ومتابعة آلاف المشاهدين في العالم العربي.

ومن المعروف عن محمد سال أنه شخص ذو ثقافته عالية وله سعة اطلاع ومن هواياته كرة القدم. ويقيم حالياً في دبي.

اهتمام محمد سال بقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية

في عام 2010 نشر محمد سال فيديو عبر قناته في يوتيوب بعنوان (أغاني في حياتنا) وهو عبارة عن حديث بين شخصين بالأغاني والموسيقى، وكان هدفه تطوير القطاع السياحي في بلاده المملكة العربية السعودية.

كما قام بالتعاون مع Getway KSA، ودعا مجموعة من السياح الأجانب لتعريفهم بمناطق سياحية غير معروفة في السعودية، إضافة لأهم وأشهر المواقع التاريخية والإرث الثقافي فيها، وكان يرغب برفع سوية السياحة وخدماتها واستقطاب الزوار إليها من كافة أنحاء العالم، وكشف الملامح الجمالية في بلاده ومن أشهر المعالم التي قام بتصويرها المتحف الممسك في الرياض، وتم هذا المشروع الطموح برعاية الأمير تركي الفيصل.

وبسبب شهرة محمد سال الواسعة ولاهتمامه الشديد بتراث بلاده وتقديمه لمعالمه الأثرية والتاريخية فيه، أطلق المهتمون بمتابعته هاشتاغ من هو محمد سال.

نشاط محمد سال على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي

ينشط محمد سال على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير فيتابعه على قناته الرسمية على اليوتيوب أكثر من 655 ألف متابع وقد حظيت فيديوهات قناته بما يزيد على 36 مليون مشاهدة.

كما يتابع محمد سال على انستغرام أكثر من 2.1 مليون شخص نشر خلالها أكثر من 1.300 صورة شخصية في مناطق المملكة.

وهو ينشط أيضاً في فيسبوك ويتابعه أكثر من 60 ألف متابع، كما أن له حساباً في تويتر يتابعه ما يقرب من 300 ألف شخص.

ويتابعه على حسابه في سناب شات ما يزيد على 1.2 مليون شخص.

قضية محمد سال والشاعر زياد بن نحيت وعفو الأخير عنه بوساطة من الفنان السعودي فايز المالكي

ذكرت صحيفة المرصد عام 2017م : بأن ردود الفعل قد اختلفت حول مقاضاة الشاعر زياد بن نحيت للإعلامي محمد سال بعد انتقاد الأخير له في أحد مقاطع الفيديو المتداولة.

وقال بن نحيت عبر حسابه على تويتر : الحمد لله .. تفاصيل حول اعتقال المسيء للابن عبد المحسن في سنابي وشكراً للأبطال رجال الأمن أدام الله عز الوطن وأمنه.

وتصدر هاشتاق #بن نحيت_يقاضي_محمد_سال_رسميا تريند تويتر في المملكة وتداول المغردون مقطع فيديو يظهر فيه محمد سال منتقداً بن نحيت لكن بطريقة تثير السخرية.

وطالب البعض بن نحيت العفو عن محمد سال فيما رأى ع فيه عن ابن عمه زياد بن نحيت بعد هجوم محمد سال عليه. ولكن وساطة الفنان السعودي الشهير فايز المالكي أدت للصلح بين الشاعر زياد بن نحيت والإعلامي محمد سال.

البعض الآخر أن بن نحيت سلك الطريق الصحيح نحو الحصول على حقه بالقانون. وتناقل المغردون مقطع فيديو لمحمد بن نحيت يداف

إثارة محمد سال للجدل حول تهنئته المسيحين بعيد الميلاد والكريسماس

اثار محمد سال في تغريدة له عبر حسابه على تويتر موجة من التعليقات على تغريدة قام بها سال في تهنئة المسيحيين بعيد الكرسميس عيد الميلاد، حيث رد عليه البعض بأنه ما قام به من تهنئة للنصارى بعيدهم بانه خطأ فيما اعتبر آخرين بأن له الحرية في تهنئتهم.

” عيد ميلاد مجيد لاخواننا المسيحيين Christmas tree” ، وقد أرفق صورة لتهنئة المسيحين بذلك.

وقد طالب البعض محمد سال بحذف التغريدة، فقد علق الناشط باسم يوسف قائلا: ”ما حب الشماتة مثل غيري بالمنشن ..لكن بناقشك على قبح فعلتك ما يعني انك تعمل بمجال تجتمع فيه الديانات وتختلط مع الحابل والنابل بأنك تغيّر من نهجك وفكرك ، هذا عمل مؤقت وعلاقات جاريه لكن العقيدة ثابته ، راح نلومك على تغريدتك لكن نبي نشيد بشجاعتك اذا حذفت”.

تقديم محمد سال مقاطع كوميدية ظهرت معه فيها الفنانة الإماراتية أحلام والفنانة وعد