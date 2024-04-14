اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 10:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 14-4-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً بوجه عام، فيما تزداد كميات السحب مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية – جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، و متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا