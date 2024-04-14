نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 10:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 14-4-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً بوجه عام، فيما تزداد كميات السحب مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية – جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، و متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.