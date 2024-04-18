نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 أبريل 2024 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية..أعرب خلاله عن تمنياته السلامة لدولة الإمارات وشعبها إثر الأمطار الغزيرة والظروف المناخية الصعبة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن صادق تمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام الخير .. سائلاً المولى تعالى أن يحفظهما من كل مكروه.

من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. الرئيس التركي وأعرب عن تقديره للمشاعر الطيبة التي أبداها فخامته تجاه دولة الإمارات وشعبها..مؤكداً متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص المشترك على مواصلة تعزيزها.