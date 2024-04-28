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الوطني للأرصاد يسجل هزة أرضية في ساحل خورفكان

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 أبريل 2024 11:53 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

 

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد، هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر.

 

ووقعت الهزة في ساحل خورفكان الساعة 03:03 من صباح اليوم السبت، بحسب توقيت دولة الإمارات المحلي.

 

وأكد المركز، في بيان له، أن الهزة كانت محسوسة في المنطقة، مشيرا إلى أنه ليس لها تأثير على الدولة.



            

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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