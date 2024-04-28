نشكركم على متابعتكم خبر الوطني للأرصاد يسجل هزة أرضية في ساحل خورفكان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 أبريل 2024 11:53 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد، هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر.

ووقعت الهزة في ساحل خورفكان الساعة 03:03 من صباح اليوم السبت، بحسب توقيت دولة الإمارات المحلي.

وأكد المركز، في بيان له، أن الهزة كانت محسوسة في المنطقة، مشيرا إلى أنه ليس لها تأثير على الدولة.