نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مايو 2024 10:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 2-5-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس مستقر مع سحب ركامية وأمطار مختلفة الغزارة مع برق ورعد على بعض المناطق”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية ، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 25 إلى 40 تصل 75 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً مع السحب في الخليج العربي، ومتوسط الموج يصبح مضطربا مع السحب الموج في بحر عمان.