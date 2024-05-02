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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مايو 2024 10:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 2-5-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس مستقر مع سحب ركامية وأمطار مختلفة الغزارة مع برق ورعد على بعض المناطق”.

 

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية ، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 25 إلى 40 تصل 75 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً مع السحب في الخليج العربي، ومتوسط الموج يصبح مضطربا مع السحب الموج في بحر عمان.



            

رجل الاعمال حسن حريري

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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