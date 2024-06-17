نشكركم على متابعتكم خبر حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بعيد الأضحى المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 يونيو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر صباح اليوم لتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

و قبِل سموهما التهاني من الشيوخ، وكبار رجال الدولة، والمسؤولين، ومدراء الدوائر، والوجهاء، وأعيان البلاد، والمواطنين، والمقيمين.

كما تلقى سموهما التهاني والتبريكات من سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وكبار الضباط وصف الضباط ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في القيادة العامة لشرطة عجمان.

أعرب المهنئون عن مشاعرهم الصادقة بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة، سائلين المولى العلي القدير أن يعيدها على سموهما وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات كذلك الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين كما حضر الحدث.