منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد يستقبلان حمدان بن محمد وأولياء العهود ونواب الحكام

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 يونيو 2024 12:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم في قصر المشرف في أبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

حضر الاستقبال أيضاً كل من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بالإضافة إلى عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين، والدبلوماسيين والضيوف والمواطنين المهنئين بهذه المناسبة المباركة.

جرى خلال الاستقبال تبادل التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع الدعاء للمولى عز وجل أن يعيدها على الجميع بالصحة والسعادة، وأن يحفظ دولة الإمارات وشعبها باليمن والبركات، وأن يديم عليها نعم الأمان والرخاء والنماء، ويوفق قائد مسيرتها المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لكل ما فيه خير الوطن وشعبه ورفعته وتقدمه.

حضر الاستقبال أيضاً كل من سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.