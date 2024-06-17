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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 يونيو 2024 12:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 17-6-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاَ وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.



            

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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