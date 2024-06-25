نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 11:49 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 25-6-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع ظهور السحب شرقاً، وقد تكون ركامية بعد الظهر”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً ومثيرة للغبار، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.