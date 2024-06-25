نشكركم على متابعتكم خبر “نقل عجمان” تعرض فرصا استثمارية في “ملتقى الاستثمار الأول” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 11:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

استعرض ملتقى المستثمرين الأول الذي نظمته هيئة النقل في عجمان بمركز “سبيد” لفحص وتسجيل المركبات، اليوم، عددا من الفرص الاستثمارية التي توفرها الهيئة للمستثمرين.

وبحسب “وام”، يأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص الهيئة على تعزيز مكانة الإمارة اقتصاديا من خلال استقطاب المستثمرين في المجالات كافة، والمشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وفق رؤية عجمان 2030.

وشارك في الملتقى العديد من المستثمرين المهتمين باستئجار المحلات والمكاتب والمساحات الإعلانية التي تديرها الهيئة، بالإضافة إلى المستأجرين الحاليين، ما أتاح الفرصة لتبادل الأفكار والتجارب وتبني أفكار جديدة تسهم في زيادة رقعة الاستثمارات التي تتبع الهيئة، بجانب الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات المستثمرين المتعلقة بتحسين الخدمات وتطوير البيئة الاستثمارية.

وأكد القائمون على أعمال الملتقى التزام الهيئة بالعمل على تحسين وتطوير جميع الجوانب الخاصة بالاستثمارات.

وأعرب المشاركون في الملتقى في ختام أعماله عن تقديرهم للمبادرة، مشيرين إلى أن مثل هذه اللقاءات تعزز بناء علاقة قوية ومستدامة بين الهيئة والمستثمرين.