نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحرونوت: الجيش الإسرائيلي صادر نحو 5 ملايين شيكل من قطاع غزة منذ بداية الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "واينت" العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي صادر ما يقرب من 5 ملايين شيكل من قطاع غزة منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق أن الحرب التي تشنها إسرائيل ضد "حماس" تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 260 مليون دولار يوميا، مشيرة إلى أن الحرب أصبحت أكثر تكلفة بالنسبة لإسرائيل مما كان متوقعا في البداية، حيث أنها تفرض ضغطا على المالية العامة.

وقال بنك إسرائيل المركزي، الأسبوع الماضي، إنه باع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.2 مليار دولار.

وبدأ يوم الجمعة العمل بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، سيتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرا فلسطينيا.

وسلمت "حماس" في اليوم الأول من الهدنة السلطات الإسرائيلية 13 رهينة من النساء والأطفال، و10 مواطنين من تايلندا وفلبينيا واحدا، وأفرجت إسرائيل بدورها عن 39 امرأة وطفلا من سجونها.

وفي اليوم الثاني، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 39 فلسطينيا مقابل إفراج "حماس" عن 13 رهينة إسرائيلية و4 رهائن تايلانديين.