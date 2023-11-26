العالم اليوم - احتجاز سفينة مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 نوفمبر 2023 05:21 مساءً - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد، نقلا عن مسؤول دفاعي أميركي، بأن سفينة مرتبطة بإسرائيل تعرضت للاختطاف في خليج عدن، في ثاني حادث من نوعه خلال أيام في المنطقة.

وبدورها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصادر متطابقة بأن مهاجمين سيطروا على سفينة تبين أنها ناقلة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل عدن، جنوبي اليمن.

وأضافت أن المسلحين سيطروا على سفينة اسمها "سنترال باراك"، تديرها شركة "Zodiac Maritime" الدولية لإدارة السفن، وذلك وفقا ثلاثة مصادر من بينها الشركة المالكة نفسها.

لكن الشركة وصفت ما حدث للسفينة بأنها "حادثة قرصنة مشتبه فيها".

وقالت الشركة في بيان لها إن أولويتها الآن هي سلامة 22 شخصا هم أفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة.

وأضافت أن الطاقم يضم خليطا من الجنسيات مثل البلغارية والهندية والجورجية والفلبينية، ويقودها قبطان تركي.

وبحسب الشركة، فإن حمولة الناقلة بالكامل هي حمض الفسفوريك.

وطبقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن شركة "Zodiac Maritime" مقرها لندن، وهي جزء من مجموعة "Zodiac Group" التابعة للملياردير الإسرائيلي، إيال عوفر.

ولم تعلن أي مجموعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

لكن الهجوم يأتي بعد هجومين آخرين وقعا خلال الأيام الأخيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي، جرى ربطهما بالحرب الإسرائيلية على غزة.

ونفذت جماعة الحوثي في اليمن أحد هذين الهجومين وتمثل في الاستيلاء على سفينة في البحر الأحمر واحتجاز طاقهم؛ وقالت الجماعة المتمردة إنها مرتبطة بإسرائيل، لكن الأخيرة نفت تلك الصلة.