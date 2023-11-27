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أحمد جودة - القاهرة - تم الإفراج عن 11 رهينة من قبل حركة حماس، وهم الآن في طريقهم إلى إسرائيل، وذلك وفقًا للتقارير الصادرة عن الجيش الإسرائيلي.

أعلنت القوات الإسرائيلية يوم الاثنين أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت لها أن 11 رهينة قد تم إفراج عنهم من قبل حركة حماس في قطاع غزة، وأنهم الآن في طريقهم إلى إسرائيل.

وفقًا لتقرير وكالة "رويترز"، أورد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الرهائن الإسرائيليين الذين تم الإفراج عنهم من قطاع غزة يتألفون من 3 فرنسيين وألمانيين اثنين، بالإضافة إلى 6 أرجنتينيين.

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في وقت سابق، أفادت القناة الإسرائيلية "12" أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر استلمت 11 من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين لدى حركة حماس.

يتألف هؤلاء من 9 أطفال وسيدتين، وجاء ذلك في اليوم الرابع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

عاجل|تم الإفراج عن 11 رهينة من قبل حركة حماس

بالإضافة إلى ذلك، أعلن مراسل "سكاي نيوز عربية" أن يوم الاثنين شهد إطلاق سراح 11 رهينة إسرائيليًا و6 رهائن تايلنديين.

في يوم الاثنين، أعلنت قطر وحركة حماس تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والحركة لمدة يومين إضافيين.

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اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أنه في سياق الوساطة المستمرة، تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين.

وفي بيان أصدرته، أكدت حركة حماس أنها اتفقت مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين، وفقًا لنفس شروط الهدنة السابقة.

وأكدت الحركة أيضًا أنها تقوم بإعداد قائمة جديدة تضم رهائن يتم احتجازهم لديها، بهدف تمديد الهدنة.