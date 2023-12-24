البنتاجون يقول إن المسيرة قبالة سواحل الهند أطلقت من إيران

واشنطن ـ ا.ف.ب: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في بيان أنَّ الطائرة المُسيَّرة التي استهدفت ناقلة مواد كيميائية السبت قبالة سواحل الهند «أُطلقت من إيران».

وتأتي الضربة السبت في المحيط الهندي بعد سلسلة هجمات شنَّها من اليمن جماعة أنصار الله مستهدفين سفنًا تجارية في البحر الأحمر.

وأضاف البيان أنَّ الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات على متن السفينة المملوكة لشركة يابانية، مشيرًا إلى أنَّ حريقًا نشب على متنها وتم إخماده.

وتابع البنتاجون أنَّ الجيش الأميركي «لا يزال على اتصال» بالناقلة «كيم بلوتو» التي ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة نيذرلاندية «بينما تواصل الإبحار نحو وجهة في الهند».

وحدد البنتاغون موقع الهجوم على بُعد 200 ميل بحري (370 كيلومترًا) قبالة سواحل الهند، مضيفًا أنَّه لم تكن هناك أي سفن تابعة للبحرية الأميركية في المنطقة المجاورة.

وفي سياق غير منفصل أعلن الجيش الأميركي أنَّ ناقلة نفط ترفع العلَم الهندي أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة مُسيَّرة خلال عبورها البحر الأحمر، حيث قامت بإرسال نداء استغاثة إلى سفينة حربية أميركية منتشرة في المنطقة.

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