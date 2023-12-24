أكثر من 200 شهيد فـي 24 ساعة والاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية فـي عدوانه البري

القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:

استُشهد أكثر من 200 فلسطيني في 24 ساعة جرَّاء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر وعملياته البَرِّيَّة في غزَّة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، فيما تمَّ اكتشاف جثث عشرات الفلسطينيين أُعدموا ميدانيًّا خلال عملية بَرِّيَّة للاحتلال في جباليا بشمال القطاع.

يأتي ذلك فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس إنَّ 9 جنود قتلوا في قطاع غزَّة، ليرتفع العدد المعلن للقتلى في العمليات القتالية هناك إلى 152 منذ الاجتياح البَرِّي الإسرائيلي للقطاع في 20 أكتوبر. وهذه الحصيلة هي من الأكبر منذ بدء الهجوم البَرِّي على القطاع.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزَّة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية على الشريط الساحلي الغربي. واستشهد 3 وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على منزل في الحي الياباني، غرب خان يونس. وأفادت مصادر بأنَّ طائرات الاحتلال ومدفعيته تواصل منذ صباح أمس قصفها العنيف على خان يونس، ما أدَّى لاستشهاد وجرح العشرات. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل الضوئية شمال شرق خان يونس. وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مربعًا سكنيًّا في دير البلح، ما أدَّى لاستشهاد 6 على الأقل وإصابة العشرات، إضافة لوجود العشرات تحت الركام. واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الزوايدة وسط القطاع، ما أدَّى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها البَرِّي لأحياء مدينة غزَّة، وشمال القطاع، ومحيط خان يونس. وفي الضفة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، مدينة طولكرم ومُخيَّم نور شمس. وأفادت الأنباء باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان عسكريتان للمدينة من محورها الغربي، حيث جابت الحي وتحديدًا منطقة دوار العليمي، والمحاكم، ودوار شويكة، وشارع السكة، باتجاه شارع نابلس بمحاذاة مُخيَّمي طولكرم ونور شمس شرق المدينة. وطوقت قوات الاحتلال مُخيَّم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت حصارًا مشددًا عليه، حيث تمركزت آليَّات الاحتلال على مدخله الرئيسي ومحيط جبل النصر، وقامت جرافات الاحتلال بتدمير خط المياه الرئيسي المغذي لمُخيَّم نور شمس، وتجريف الشارع الرئيسي المحاذي للمُخيَّم، وتدمير البنى الأساسية فيه، وتدمير عدد من مركبات المواطنين المتوقفة على جانبي الشارع، وتحديدًا في منطقة حي المدارس، وحارات المسلخ والمنشية وجبل النصر.