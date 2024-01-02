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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب فى معارك بشمال قطاع غزة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 06:31 مساءً - تحت بند سمح بالنشر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيل، مقتل الرقيب سفيان ديفيز، وهو جندي في كتيبة الهندسة 601 "تصميم المسارات الحديدية" (401)، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

يذكر أن بيانات صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكدت أن 29 جنديا إسرائيليا من بين 170 قتلوا بـ"نيران صديقة وحوادث أخرى" في قطاع غزة، منذ بدء الغزو البري.

ونشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، البيانات الصادرة من جيش الاحتلال أمس الإثنين، وقالت إنها لا تشمل جنديين قتلا في 30 و31 ديسمبر الماضي.

 

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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