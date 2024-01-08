العالم اليوم - قوات إسرائيلية تقتحم رام الله بالضفة..وفيديو يوثق التصدي لها

انتم الان تتابعون خبر قوات إسرائيلية تقتحم رام الله بالضفة..وفيديو يوثق التصدي لها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 12:24 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" في رام الله بالضفة الغربية باندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة من عدة محاور.

وأكد مراسلنا وقوع إصابتين بالرصاص الحي في صفوف الفلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت مع القوات الإسرائيلية في رام الله بوقت متأخر من مساء السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن قوات إسرائيلية معززة اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، وانتشرت دوريات إسرائيلية في شوارع المدينتين.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت في وقت سابق من يوم السبت بمقتل مستوطن في إطلاق نار على سيارته عند مفترق ما يعرف بـ"عيون الحرامية" شمالي رام الله.

وسارع الجيش الإسرائيلي إلى إغلاق كامل مداخل رام الله بعد عملية إطلاق النار، وذكر مراسلنا بالضفة الغربية أن "طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفون حددوا وفاة إسرائيلي يبلغ من العمر 30 عاما متأثرا بجراحه بطلق ناري".