نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحة غزة: حصيلة ضحايا الحرب على القطاع تجاوزت 23 ألف شهيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 23084 شهيدا والجرحى إلى 58926 منذ الـ7 من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 17 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 249 شهيدا و510 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية".

واستشهد أمس الأحد الصحفيان حمزة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا بقصف استهدف سيارتهما في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 109 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ94 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية