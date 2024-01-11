نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزارعون ساخطون على رفع الدعم يستقبلون شولتس بأبواق وزمامير الجرارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قابل مزارعون ساخطون على خطط الحكومة الألمانية لخفض الدعم عنهم، المستشار أولاف شولتس في مدينة كوتبوس اليوم الخميس في مسيرة للجرارات وبأصوات الزمامير والأبواق تعبيرا عن احتجاجهم.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن وصول شولتس إلى المدينة الألمانية كان للمشاركة في حفل افتتاح خط إنتاج عربات قطارات خطوط السكك الحديدية السريعة "دويتشه بان" في المدينة.

وكتبت الصحيفة أن الضجيج الناجم عن عربات وأبواق المزارعين المحتجين نجم عنها ضجيج يصم الآذان وذلك أمام مصنع القطارات الألمانية.

ويوم أمس أعلن المزارعون عن مشاركة 500 جرار في هذه الحملة في مدينة كوتبوس. وشهد يوم الاثنين الماضي بداية أسبوع من احتجاجات المزارعين الألمان ضد خطط الحكومة لإلغاء الدعم.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت عن اتخاذ تدابير لتحقيق توفير في الميزانية في ديسمبر الماضي.

وبذلك من المتوقع أن يتم إلغاء الدعم على وقود الديزل، والذي من شأنه أن يجلب للخزانة 440 مليون يورو، بالإضافة إلى الضرائب التفضيلية على المركبات المستخدمة في الغابات والزراعة، وهذا أيضا سيوفر 480 مليون يورو أخرى. وعلى إثر ذلك شرع المزارعون بالاحتجاجات.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبستريت الأسبوع الماضي إنه بدلا من إلغاء دعم الديزل دفعة واحدة، سيتم خفض هذه التكاليف بصورة تدريجية وستظل الإعفاءات الضريبية على المركبات للغابات والزراعة سارية المفعول.

في المقابل أعلن رئيس اتحاد المزارعين يواكيم روكويد عن إضراب لمدة أسبوع.

وفي اليوم نفسه، حاول حشد غاضب من المزارعين منع وصول العبارة التي كانت تقل نائب المستشار الالماني روبرت هابيك.

وتعتزم روابط المزارعين في عدد من الولايات الألمانية تنظيم فاعليات تستهدف عرقلة حركة المرور في أنحاء ألمانيا، ومن المنتظر تباين تأثيرات الاحتجاجات بشدة من منطقة إلى أخرى.