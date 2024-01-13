نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب شمال الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال تبلغ قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر، شمال دولة الجزائر مساء اليوم السبت، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام جزائرية.

زلزال يضرب شمال الجزائر

وأوضح المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، أن الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 4.3 ريختر، وقع في ولاية غليزان على مسافة 300 كم شمالي غرب الجزائر.

وقال المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، إن مركز الهزة حدد بـ11 كم جنوب غرب منطقة واد الجمعة، بدائرة الحمادنة في غليزان.

زلزال يضرب منطقة الحدود السورية التركية

وخلال الأيام الماضية، ضرب زلزال تبلغ قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود السورية التركية، وفقا لما أفاد به المرصد العالمي للزلازل.

وأوضح المرصد العالمي للزلازل، عبر موقعه الرسمي، أن الزلزال الذي ضرب الحدود التركية السورية بقوة، 4.2 ريختر، وقع على عمق 17 كم تحت سطح القشرة الأرضية.