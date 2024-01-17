العالم اليوم - الحوثيون: الهجمات على السفن المتجهة لإسرائيل ستستمر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 07:25 مساءً - علّق المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، الأربعاء، على تصنيف أميركا للحركة اليمنية كـ"منظمة إرهابية عالمية".

وذكر محمد عبد السلام، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن تصنيف أميركا للحركة كمنظمة إرهابية "لن يؤثر على موقفنا".

وأضاف أن "العمليات ستستمر في البحر الأحمر، لمنع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص"، وذلك لمدة 30 يوما.