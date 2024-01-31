العالم اليوم - واشنطن تعلن تدمير صاروخ للحوثيين مثّل تهديدا لطائرات أميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 09:24 مساءً - دمرت القوات الأميركية صاروخا تابعا للحوثيين، الأربعاء، كان يمثل "تهديدا وشيكا" لطائرات أميركية، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم).

وجاء في بيان "سنتكوم" على وسائل التواصل الاجتماعي: "يوم 31 يناير في حدود الساعة 3:30 عصرا (بتوقيت صنعاء)، قصفت القوات الأميركية ودمرت صاروخا أرض-جو تابعا للحوثيين كان معدا للإطلاق".

وأضاف: "حددت القوات الأميركية الصاروخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنه يمثل تهديدا وشيكا لطائرات أميركية".

وشن الحوثيون المدعومون من إيران حملة متواصلة من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن تجارية ردا على الهجوم الإسرائيلي في غزة ضد حماس، والذي بدأ في أكتوبر.

وتسببت هجمات الحوثيين في اضطرابات شديدة بحركة الشحن الدولية، ودفعت بعض الشركات إلى تعليق مرورها من البحر الأحمر وسلوك الرحلة الأطول والأعلى تكلفة حول إفريقيا.

وفي الأسبوع الماضي، قصفت القوات الأميركية والبريطانية عدة أهداف في ثمانية مواقع يستخدمها الحوثيون.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يشن فيها الحليفان ضربات انتقامية منسقة ضد قدرات الحوثيين الصاروخية.