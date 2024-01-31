العالم اليوم - كواليس "اللمسات الأخيرة".. هكذا سترد أميركا على هجوم الأردن

انتم الان تتابعون خبر كواليس "اللمسات الأخيرة".. هكذا سترد أميركا على هجوم الأردن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يناير 2024 10:25 مساءً - نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدراة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تضع بعد اللمسات النهائية على الأهداف الخاصة بردها العسكري على إيران، وذلك بعد مقتل 3 جنود أميركيين، في هجوم على قاعدة شمال شرقي الأردن.

وبحسب المسؤولين، فإنه من المتوقع أن يشمل الرد العسكري، هجمات ضد المسلحين المدعومين من إيران، وأن يأتي على شكل حملة "قد تستمر لأسابيع".

وأضافوا أنه "من المنتظر أن تشمل القائمة أهدافا إيرانية خارج إيران، وستتضمن الحملة ضربات وهجمات إلكترونية".

ماذا حدث؟

أعلنت كتائب حزب الله – العراق المدعومة من إيران "تعليق" العمليات العسكرية والأمنية ضد الولايات المتحدة في البلاد بغية عدم "إحراج" الحكومة العراقية، وذلك بعدما تعهّدت واشنطن بالرد "بالطريقة الملائمة" على هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين في الأردن.

جاء في بيان نشرته الكتائب في موقعها الإلكتروني: "نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال، دفعا لإحراج الحكومة العراقية".

وجهت واشنطن أصابع الاتهام في الهجوم الى "جماعات مسلّحة متشددة مدعومة من إيران" تنشط في سوريا والعراق.

هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها جنود أميركيون في المنطقة منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل حوالى 4 أشهر، وقد أجج الهجوم التوترات بين واشنطن وطهران.

الإدارة الأميركية أعلنت أنها لا تريد حربا مع إيران حيث سعى مسؤولون للنأي بأنفسهم عن الهجوم.

وتصنّف واشنطن كتائب حزب الله - العراق منظمة "إرهابية" وسبق أن استهدفت التنظيم بغارات في العراق.

يأتي ذلك فيما دعت إيران الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى "الكف عن استخدام لغة التهديد".

ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قوله خلال اجتماع للحكومة إن "على أميركا أن تتوقف عن استخدام لغة التهديد"، مضيفا أن عليها "التركيز على حل سياسي".