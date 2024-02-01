العالم اليوم - تونس.. الحكم على راشد الغنوشي بالسجن 3 سنوات

انتم الان تتابعون خبر تونس.. الحكم على راشد الغنوشي بالسجن 3 سنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 08:18 مساءً - أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، الخميس، حكما بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل بتهمة تلقي تمويل أجنبي.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما مماثلا بحق صهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، إضافة إلى تغريم الحركة مبلغ 1.1 مليون دولار، حسب ما ذكرت المحامية مُنية بوعلي لوكالة رويترز.

ويقبع الغنوشي (82 عاما) في السجن منذ أبريل الماضي. وفي العام الماضي حكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض ضد الشرطة.

ومثل الغنوشي مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه، أبرزها تسفير "إرهابيين" إلى بؤر الاضطرابات و"غسيل الأموال".

وفي العام الماضي، حظرت السلطات التونسية الاجتماعات في جميع مكاتب "النهضة".