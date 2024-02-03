العالم اليوم - إيران "تدين بشدة" الضربات الأميركية في سوريا والعراق

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 فبراير 2024 01:21 مساءً - دانت إيران "بشدة"، السبت، الضربات الليلية التي شنتها الولايات المتحدة، منددة بـ"انتهاك لسيادة سوريا والعراق"، بحسب المتحدث باسم الخارجية الايرانية.

وقال المتحدث ناصر كنعاني في بيان إن "هجوم الليلة الفائتة هو مغامرة وخطأ استراتيجي آخر من جانب الأميركيين، سيؤدي فقط إلى تصعيد التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة"، من دون ان يوضح ما إذا كان ايرانيون قد قتلوا في هذه الضربات.

وشنت الولايات المتحدة فجر السبت ، هجمات ضد أهداف في العراق وسوريا بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة آخرين في الأردن الأسبوع الماضي

وأودت الهجمات الأميركية بحيات نحو 34 شخصا وأكثر من 25 جريحا وفق مصادر.

فقد أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي و"لواء 13 الطفوف"، السبت، عن مقتل 16 شخصا و25 جريحا "إثر العدوان الأميركي على قاطع عمليات الأنبار للحشد".

وفي وقت سابق، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن الغارات الأميركية استهدفت 27 موقعا للميليشيات الإيرانية في سوريا.

وأفاد، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، بسقوط 18 قتيلا من الميليشيات في الغارات على سوريا.

واستهدفت الضربات الأميركية مواقع في محافظة دير الزور في الشرق السوري، وتحديدا بمحيط مدينة البوكمال ذات الموقع المهم على الحدود السورية العراقية.

ثم طال الاستهداف الجوي مواقع في "القائم" بمحافظة الأنبار العراقية، المقابلة للبوكمال السورية، والتي تعد معبرا حدوديا أساسيا بين البلدين.

وفي الوقت نفسه شهدت مناطق في بادية "الميادين" بريف دير الزور قصفا مكثفا، طال نقاطا عدة من بينها موقع في بلدة عين علي.

وشملت الاستهدافات الأميركية، مطار دير الزور، الذي تقول واشنطن إن فيلق القدس والميليشيات التابعة له يستخدمانه في العمليات.

كما طالت الضربات الأميركية موقعا للميليشيات في بلدة عياش بدير الزور.

وامتدت الغارات الجوية أيضا إلى عمق الأراضي العراقية، وتحديدا محافظة الأنبار، واستهدفت مواقع في منطقة عكاشات، للميليشيات الموالية لإيران والمنضوية تحت لواء الحشد الشعبي.

وبحسب القيادة الوسطى الأميركية، طالت الضربات 85 هدفا في سوريا والعراق، منها مراكز للقيادة والاستخبارات ومخازن للصواريخ والأسلحة والمعدات اللوجيستية.