القبض على إرهابيين في كركوك وذي قار
اعتقلت القوات العراقية اليوم الإثنين، إرهابيين اثنين في محافظتي كركوك وذي قار شمال وجنوب البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المديرية العامة للاستخبارات والأمن في بيان لها، القول: إن مفارز المديرية، وبالتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك تمكنت من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية في المحافظة.
كما تم وفق البيان القبض على إرهابي آخر في محافظة ذي قار جنوب العراق أثناء وجوده في قضاء الشطرة.
وأضاف البيان: إن الإرهابيين مطلوبان وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب وتم تسليمهما إلى الجهات القضائية.
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