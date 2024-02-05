نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان الليبي يعلن زليتن مدينة منكوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم بأن البرلمان الليبي أعلن مدينة زليتن مدينة منكوبة بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتضرر المباني السكنية ونزوح العائلات عنها.

وأضاف أن البرلمان خصص مبلغ مالي لم تحدد قيمته لمواجهة الأزمة وكلف الحكومة المنبثقة عنه بمتابعة الأوضاع في المدينة تفاديا لتكرار كارثة درنة.

حيث أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان حالة الطوارئ القصوى في المدينة داعية الجهات المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الاوضاع المترتبة على ذلك بمافيها حماية سكان المدينة من أخطار هذه المياه ومساعدتهم على تجاوز آثارها.

بدورها طالبت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان في بيان لها بالتدخل الفوري والعاجل من قبل الحكومة الليبية وجميع جهات الاختصاص لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زلتين وذلك تفاديا لحدوث كارثة إنسانية أو بيئية.

ورجح المراقبون أن يكون النهر الصناعي قد زاد من مخزون المياه الجوفية في الساحل وهو ماتسبب في تشققات في جوف الأرض.