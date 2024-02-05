إخلاء مدارس في ألمانيا بسبب رسالة بريد إلكتروني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 05:33 مساءً - في واقعة غريبة من نوعها، أخلت السلطات الألمانية عدة مدارس في مدينة نويفيد بولاية راينلاند بفالتس غربي البلاد، بسبب تهديد بوجود قنبلة ورد من مصدر مجهول عبر البريد الإلكتروني.

إخلاء مدارس في ألماني

وقالت الشرطة في مدينة كوبلنتس إنه على الرغم من أنه لا تتوافر شواهد ملموسة بعد بشأن جدية التهديد، فإن الشرطة أخذت الموقف على محمل الجد للغاية.

وأضافت الشرطة في بيانها أن الرسائل الإلكترونية ذكرت أن القنبلة ستنفجر نحو الساعة الثانية عشر ظهرًا (بالتوقيت المحلي).وذكر أن الرسائل وردت إلى عدة مدارس في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم