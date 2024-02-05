نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " غوغل روسيا".. شركة التكنولوجيا الروسية العملاقة "ياندكس" تفقد 10% من قيمتها! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشيعت أنباء عن صفقة لبيع الأصول الروسية لشركة "ياندكس"، التي يطلق عليها “غوغل روسيا”، وتعدّ أكبر شركة تكنولوجيا في البلاد، بأسهم الشركة في تعاملات بورصة موسكو، اليوم الإثنين، لتفقد نحو 10% من قيمتها السوقية.

وأعلنت "ياندكس"، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة شيفول الهولندية، أنها أبرمت صفقة لبيع أعمال "ياندكس" الروسية مقابل 475 مليار روبل (نحو 5.21 مليار دولار) إلى كونسورتيوم، مكون من مستثمرين من القطاع الخاص.

وجاء في بيان للشركة: "أبرمت الشركة الهولندية "ياندكش أن في" صفقة لبيع أعمال "ياندكس" في روسيا مقابل 475 مليار روبل إلى كونسورتيوم من المستثمرين من القطاع الخاص. ولن تكون "ياندكش أن في" بعد اليوم الشركة الأم للمجموعة، وستكون الشركة الأم الجديدة لـياندكس، شركة مسجلة في مدينة كالينينغراد الروسية".

ويتخوف خبراء من أن تقسيم شركة "ياندكس" سيؤدي إلى تراجع أنشطة الشركة، مشيرين إلى وجود الكثير من عدم الوضوح في الصفقة التي أعلنت اليوم.

وفي بداية التعاملات، هوى سهم شركة "ياندكس" في بورصة موسكو بأكثر من 10% بعد الأنباء عن الصفقة، لكنه قلّص خسائره بعد ذلك وجرى تداول السهم بحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، على انخفاض بنسبة 5%.

في عام 2022 باعت “ياندكس” أصولها الاعلامية لمالك "في كاي"

يذكر أنه في أغسطس لعام 2022، أعلنت شركة "ياندكس"، بيع أصولها الإعلامية لمالك "في كاي"، أكبر شبكة اجتماعية روسية، في خطوة قد تساهم في تشديد قبضة السلطات على المعلومات، في خضم الهجوم العسكري في أوكرانيا.

وجاء في بيان للشركة أن ياندكس "توصلت إلى اتفاق مع مجموعة (في كاي)، إحدى أكبر الشبكات الاجتماعية، تباع بموجبه منصتا (نيوز) و(زِن) إليها" بالإضافة إلى اسم النطاق الافتراضي الخاص بصفحتها الرئيسية.

وفي إطار هذا الاتفاق، ينبغي لمجموعة "في كاي" نقل كل أسهم خدمة توصيل الطعام "ديليفيري كلوب" إلى "ياندكس".

ويأتي قرار "ياندكس" وسط انتقادات تواجهها الشركة لدورها المزعوم في الرقابة والدعاية المصاحبة للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وعلى سبيل المثال، تحذف صفحة "الأخبار" في ياندكس المطبوعات التي تحتوي على كلمة "حرب" المحظورة من قبل الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام الروسية التي تفرض مصطلح "عملية عسكرية خاصة".