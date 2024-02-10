نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطلة الأعياد الوطنية في الكويت 2024.. صدور تعميم ديوان الخدمة المدنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم نشر تعميم رقم 2 لسنة 2024 من وزارة الخدمة المدنية في الكويت، حدد فيه مواعيد إجازة الأعياد الوطنية لعام 2024.

تحددت العطلة لتكون يومي الأحد والاثنين، الموافقين 25 و26 فبراير 2024 على التوالي.

يشمل تلك العطلة تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

يتوقع استئناف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء، الموافق 27 فبراير 2024.

بهذا، ستتيح هذه الإجازة للمواطنين فترة طويلة نسبيًا للاستمتاع بأوقات مميزة، حيث تعتزم الدولة إقامة فعاليات واحتفالات متنوعة بمناسبة الأعياد الوطنية في الكويت.