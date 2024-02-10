نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملكة رانيا تلتقي الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في قطر: مع جبل من جبال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الملكة رانيا العبد الله، ملكة المملكة الأردنية الهاشمية وعقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صورة لها برفقة عائلة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، المتواجد بقطر حاليا بعد نقله من غزة.

وكتب الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على انستجرام: البعض يضحون بالكثير من أجل الحقيقة، مع جبل من جبال غزة، وائل الدحدوح شكرًا على نقلك الصورة والخبر حتى عندما كانت أسرتك من الأخبار المؤلمة، شجاعة جعلتك بطلًا حقيقيًا.

وتابعت: الله يصبرك ويحمي غزة وأهلها، مع عائلة وائل الدحدوح في قطر اليوم.

وقبل أيام، توفيت والدة الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة في غزة، وذلك أثناء تواجدها في قطاع غزة.

وقال وائل الدحدوح في وقت سابق: إن إسرائيل تريد استهدافي وتصفيتي عمدًا، وكل ما جرى يؤكد ذلك فقد بدأوا بالأسرة ثم المنزل ثم المكتب، ثم استهدافي ونجاتي ثم استهداف نجلي حمزة.

وعلى مدار عدة أشهر عمل الصحفي وائل الدحدوح على نقل أخبار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتحول لرمز للمقاومة الفلسطينية ونقل الحقيقة.