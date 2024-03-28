مقتل 81 من "الشباب" الصومالية

مقتل 81 من "الشباب" الصوماليةتمكن الجيش الصومالي من القضاء على 81 عنصرا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عمليات عسكرية بعدد من المناطق في محافظات: مدغ، وشبيلي الوسطى، وبكول جنوب ووسط الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش الصومالي تمكن من القضاء على 40 عنصرا من حركة الشباب، في منطقة /بعادك فارح آدم" التابعة لمدينة حررطيري بمحافظة مدغ/.

كما تمكن الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات الصديقة من القضاء على 35 عنصرا من عناصر حركة /الشباب/ في أحراش فيقاي على بعد 15 كلم، عن منطقة دار النعمة بإقليم شبيلي الوسطى.

من ناحية أخرى تمكن الجيش الصومالي من القضاء على 6 عناصر من حركة الشباب وإصابة 3 آخرين، في قرى تابعة لمدينة واجد بمحافظة بكول، الواقعة جنوب غربي الصومال.

وكان الجيش الوطني الصومالي كثف مؤخرا من عملياته العسكرية، التي تستهدف عناصر من حركة /الشباب/، التي تخوض معه معارك منذ أكثر من عقد من الزمن، ونجح منذ عدة أشهر في استعادة عدة مناطق من الحركة في وسط البلاد.