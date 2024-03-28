مقتل 81 من "الشباب" الصومالية
تمكن الجيش الصومالي من القضاء على 81 عنصرا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عمليات عسكرية بعدد من المناطق في محافظات: مدغ، وشبيلي الوسطى، وبكول جنوب ووسط الصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش الصومالي تمكن من القضاء على 40 عنصرا من حركة الشباب، في منطقة /بعادك فارح آدم" التابعة لمدينة حررطيري بمحافظة مدغ/.
كما تمكن الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات الصديقة من القضاء على 35 عنصرا من عناصر حركة /الشباب/ في أحراش فيقاي على بعد 15 كلم، عن منطقة دار النعمة بإقليم شبيلي الوسطى.
من ناحية أخرى تمكن الجيش الصومالي من القضاء على 6 عناصر من حركة الشباب وإصابة 3 آخرين، في قرى تابعة لمدينة واجد بمحافظة بكول، الواقعة جنوب غربي الصومال.
وكان الجيش الوطني الصومالي كثف مؤخرا من عملياته العسكرية، التي تستهدف عناصر من حركة /الشباب/، التي تخوض معه معارك منذ أكثر من عقد من الزمن، ونجح منذ عدة أشهر في استعادة عدة مناطق من الحركة في وسط البلاد.
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