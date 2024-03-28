العالم اليوم - حاتم صلاح يكشف مصير "نفادي" في الأجزاء القادمة من الكبير أوي

انتم الان تتابعون خبر حاتم صلاح يكشف مصير "نفادي" في الأجزاء القادمة من الكبير أوي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 مارس 2024 09:24 صباحاً - جدد الجزء الثامن من مسلسل "الكبير قوي" المصري رمضان الجاري النجاح الذي لم يفارقه في المواسم السابقة، متجها هذا العام إلى زيادة جرعة الخيال و"الفانتازيا".

وفي حوار مع موقع "دوت الخليج" يحكي الفنان حاتم صلاح، الذي يجسد دور نفادي، الجديد في دوره لهذا العام، وفي المسلسل بشكل عام، وما إن كان يعتزم الاستمرار في المشاركة في الأجزاء القادمة أم لا.

وعلى مدار سنوات متفرقة خلال 15 عاما، بات مسلسل " أوى" أحد "الأطباق الرئيسية" على مائدة الوجبات الفنية الخفيفة التي يقبل عليها المشاهدون، ويحل في موسمه الجديد ضمن المراتب الأولى من مشاهدات رمضان.

الجديد هذا العام

اعتمد العمل في موسمه الجديد على قصص خيالية أشبه بحكايات الأطفال، مثل: بينوكيو وحكايات ديزني والشمامة وعوالم الفانتازيا، وحصد الكثير من الإشادات.

ويقول الفنان حاتم صلاح إن صناع المسلسل هذا العام "حرصوا على عكس روح الفكاهة المصرية بتقديم جرعة مكثفة من الكوميديا والمواقف الطريفة التي تلامس قلوب المشاهدين وتليق بهم".

وأعرب صلاح عن سعادته البالغة بتصدر مشاهد الكبير منصات السوشال ميديا في مصر، وتداول الجماهير مشاهد المسلسل، مؤكدا أن "جميع القائمين على المسلسل عزموا على بذل مجهود مضاعف هذا العام لتقديم موسم استثنائي".

وعن دوره في المسلسل، يرى صلاح أن شخصيته شهدت تطورًا كبيرًا في الموسم الثامن عن الأجزاء الماضية، خاصة وأن الجمهور بدأ يستخدم "إيموشن نفادي" في تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما يدل على تأثير الشخصية وتأثر الجمهور بها.

ويضيف: "تظهر شخصية نفادي في العديد من المغامرات في الموسم الجديد، وتلقيت الكثير من التعليقات الإيجابية على أدائي وفوجئت برأي الجمهور، وهذا ما جعلني أشعر بالامتنان لأنني سببًا في إسعادهم".

وعزا صلاح استمرار نجاح مسلسل "الكبير أوي" على مدار الـ 8 مواسم إلى "ارتباط الجمهور بعالم الشخصيات منذ عرض الجزء الأول"، مؤكدا أنه سيشارك في جميع الأجزاء القادمة في حال تم الإعلان عنها.

"الكبير أوى 8" يشارك فيه عدد من أبرز فناني الكوميديا في مصر، منهم أحمد مكي، مصطفى غريب، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، محمد سلام، وغيرهم، بالإضافة إلى ظهور عدد من كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.