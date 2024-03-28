4 قتلى و35 جريحا في حادث سير بألمانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 09:31 صباحاً - لقي 4 أشخاص حتفهم وأُصيب نحو 35 آخرين عندما انقلبت حافلة على طريق سريع في ألمانيا، بالقرب من لايبزيج.

بحسب وكالة "فرانس برس"، خرجت الحافلة عن الطريق السريع A9 في الصباح بين فيديمار وتقاطع شكوديتسر كروز.

وكانت الشرطة، قد أعلنت في وقت سابق مقتل 5 أشخاص في الحادث، لكنها عدلت الحصيلة مساءً.

وقالت الشرطة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنّ أحد الأشخاص الذين جرى الإبلاغ عن وفاتهم في البداية بحالة حرجة، وأضافت أن 29 راكبًا أصيبوا بجروح طفيفة و6 في حالة خطيرة.

وقالت شركة التشغيل الألمانية، إنّ الحافلة كانت في طريقها من برلين إلى زيوريخ وعلى متنها 52 راكبًا وسائقان، والملابسات الدقيقة للحادث لم تُعرف بعد.

وأضافت: "نحن بالطبع نعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية وخدمات الطوارئ في الموقع وسنبذل كل ما في وسعنا لتوضيح سبب الحادث بسرعة وبشكل كامل".

وأظهرت الصور التي حصلت عليها "فرانس برس" الحافلة على جانبها، بعد أن اصطدمت على ما يبدو بالأشجار على جانب الطريق.

وذكرت السلطات الألمانية أنّ خدمات الطوارئ هرعت إلى المصابين في مكان الحادث، وجرى إغلاق الطريق السريع في الاتجاهين، ولم تكن هناك مؤشرات على تورط مركبات أخرى في الحادث.

وقال وزير النقل الألماني فولكر فيسينج، لقناة "ويلت" التلفزيونية، إنه يشعر بالصدمة بسبب الحادث، مضيفًا: "أفكارنا مع عائلات الضحايا، وبالطبع مع جميع المتضررين، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

وفي مايو 2019، تحطمت مركبة أخرى على نفس الجزء من الطريق السريع، وفي ذلك الحادث الذي وقع على حافلة كانت متجهة من برلين إلى ميونيخ، قُتل شخص واحد وأصيب أكثر من 60 آخرين.