نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال مباحثات مع أمير قطر.. أردوغان يدعو إلى " لجم" إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، الهجمات الإسرائيلية على غزة والعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن أردوغان أكد على ضرورة "تكثيف العالم الإسلامي لجهوده من أجل وقف الهجمات الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها ضد الإنسانية".

وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة "لجم إسرائيل" والتصرف بعقلانية من أجل منع اتساع التوتر إقليميا.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، خلفت حتى الآن أكثر من 33 ألف قتيل و75 ألف جريح أغلبهم من النساء والأطفال.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".