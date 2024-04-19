نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير أرمينيا بالقاهرة يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع مصر في مجال الآثار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمبادرة من مركز الدراسات الأرمنية بجامعة القاهرة، نظم قصر البارون إمبان بمصر الجديدة تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، ندوة عن "بوغوص نوبار باشا" أحد مؤسسى حى مصر الجديدة.

ألقت مارى كوبليان، أستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، محاضرة تناولت فيها دور السياسى ورجل الصناعة المصرى - الأرمنى بوغوص نوبار باشا - نجل نوبار باشا أول رئيس وزراء لمصر - فى تأسيس حى مصر الجديدة وقصر البارون إمبان، وعلاقته وصداقته مع البارون إمبان نفسه.

تناولت أيضا نشاطات بوغوص نوبار باشا المختلفة واختراعه للمحراث، وتم خلال المحاضرة التأكيد على مساهمة بوغوص نوبار باشا فى تعزيز العلاقات الأرمنية - المصرية، تحدثت أيضًا عن الطراز المعمارى المميز لمصر الجديدة، والحياة الثقافية فى ذلك الوقت.

في بداية الفعالية، ألقى كل من: سفير أرمينيا بالقاهرة هراتشيا بولاديان، د. خلود يعقوب مدير مركز الدراسات الأرمنية، د. جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار كلمات ترحيبية، أعربوا فيها عن عمق العلاقات المصرية - الأرمنية والاستعداد فى التعاون فى مجال الآثار مستقبلا بين الدولتين.

وفي نهاية الندوة، قامت مدير القصر د. بسمة سليم بجولة تعريفية عن القصر والمتحف لمشاركى الندوة.

وتتسم العلاقات المصرية الأرمينية بخصوصية تاريخية، وعلاقات تعاون وثيقة وبناءة، لا سيما في ظل الجالية الأرمينية الكبيرة الموجودة في مصر.

وأهم ما يميز العلاقات السياسية بين البلدين هو تقدير أرمينيا لموقف مصر المحايد من نزاع ناجورنوكراباخ، وكذلك استضافة مصر للأرمن الفارين من المذابح التي تمت ضدهم، ودمجهم في المجتمع المصري.

وكانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أرمينيا عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، وتم التوقيع على اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية في 1992، وافتتحت السفارة المصرية في يريفان في مايو 1993، كما افتتحت السفارة الأرمينية في القاهرة في مارس عام 1992.

وتاريخ الطائفة الأرمينية في مصر ضارب بجذوره في أعماق التاريخ، حيث إن مصر من دول الشرق القديم، التي أقامت علاقات نشطة مع سكان أرمينيا القدماء، في عهد الدولة الفرعونية.